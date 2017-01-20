"Турбоатом" в суде оспорит результаты тендера "Укргидроэнерго" на реконструкцию Днепровской ГЭС

ПАО "Турбоатом" (Харьков) путем иска в Хозяйственный суд Киевской области пытается оспорить результаты тендера ПАО "Укргидроэнерго" на реконструкцию Днепровской ГЭС-1 и присуждение победы в нем консорциуму Andritz Hydro (Германия, Австрия), сообщает пресс-служба харьковского предприятия.

"Турбоатом" считает это решение не законным", - говорится в сообщении.

Третьими лицами в иске выступают Фонд госимущества Украины, и Министерство энергетики и угольной промышленности, Министерство финансов и Антимонопольный комитет.

Как отмечает пресс-служба "Турбоатома", согласно условиям первого этапа тендера, предприятие выполнило все его обязательные требования, в которых не разрешались альтернативные предложения изготовления оборудования. Однако на втором этапе "Укргидроэнерго" внесло значительные, предварительно не предусмотренные и не согласованные с участниками, дополнения в тендерную документацию.

"Дополнения не содержали конкретных требований к конструкции генератора Днепровской ГЭС-1 и разрешили изменения в его конструкции. Данные обстоятельства позволили консорциуму Andritz Hydro по согласию заказчика без надлежащего, всестороннего и полного анализа вопроса по техническому переоснащению гидростанции предложить конструкцию генератора консольного типа. Эксплуатация такого оборудования может привести к серьезным технологическим последствиям, в том числе к техногенной катастрофе, поскольку Днепровская ГЭС-1 эксплуатируется уже более 80 лет и не предусматривает генераторы консольного типа", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как утверждают в "Турбоатоме", действующие гидроагрегаты Днипровской ГЭС могут работать исключительно с генераторами, имеющими два направляющих подшипника. В противном случае при использовании генератора консольного типа в десятки раз возрастет нагрузка на плотину с неотвратимыми последствиями для окружающей среды, жизни и здоровья людей.

"Во избежание этого необходимо изменение фундамента Днепровской ГЭС-1, включая полный цикл работ по исследованию, проектированию и строительству, что, в свою очередь, требует значительных инвестиций. Тендерная документация проекта, финансируемого ЕБРР, не предусматривает подобную статью расходов. Таким образом, финансирование работ по изменению фундамента в связи с принятием предложения Andritz Hydro в дальнейшем будет возложено на госбюджет Украины", - говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-релизе также отмечается, что с учетом курсовой разницы удельная стоимость оборудования консорциума Andritz Hydro на EUR241,599 тыс. превышает удельную стоимость оборудования, предложенного "Турбоатомом".

Как сообщалось, "Укргидроэнерго" 23 декабря подписало соглашение с германской Andritz Hydro о реконструкции трех агрегатов Днепровской гидроэлектростанции-1 за EUR53,59 млн и 151,451 млн грн (с НДС).

Реконструкция проводится в рамках третьей фазы совместного с ЕБРР и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) проекта "Реабилитация ГЭС". Подрядчики были отобраны в рамках двухэтапных международных конкурсных торгов.

ЕБРР и ЕИБ планируют выделить по EUR200 млн на реализацию проекта "Реабилитация ГЭС".

Подлежащие реконструкции агрегаты Днепровской ГЭС-1 были введены в эксплуатацию в 1932 году и восстановлены в 1946 году.

Генкомпания "Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность ее гидроэлектростанций составляет 5007,6 МВт.

100% акций АО принадлежит государству.