НБУ признал НК Банк неплатежеспособным

Национальный банк Украины (НБУ) в четверг признал НК Банк (Банк "Народный капитал", Киев) неплатежеспособным, сообщается на веб-сайте центробанка.

Соответствующее решение №34-рш/БТ принято правлением центробанка в связи с несоответствием структуры собственности НК Банка требованиям относительно прозрачности.

По данным НБУ в настоящее время более 85% акций НК Банка принадлежат лицам, из которых ни одно не является собственником существенной доли в банке.

Единственным собственником такой доли является Валерий Макаренко (владеет 14,24% акций), который, однако, получил существенную долю с нарушением законодательства - без согласования с НБУ - в связи с чем, длительное время он был лишен права голоса.

НБУ при этом отметил, что он не согласовал банку самоликвидацию, поскольку закон "О банках и банковской деятельности" предусматривает, что такое согласие может быть предоставлено только в случае отсутствия у финучреждения признаков, по которым оно может быть отнесено в категорию проблемных или неплатежеспособных.

НБУ напоминает, что в июле 2016 года Банк "Народный Капитал" был отнесен в категорию проблемных в связи с несоответствием его структуры собственности требованиям относительно прозрачности.

В течение срока проблемности банк не привел свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства, несмотря на то, что НБУ обращал внимание банка и его акционеров на это несоответствие еще с декабря 2014 года.

Согласно сообщению НБУ, средства 99% вкладчиков НК Банка находятся в пределах гарантированных 200 тыс. грн и будут возмещены Фондом гарантирования вкладов физических лиц в полном объеме. Всего в рамках возмещения гарантированной суммы Фонд выплатит около 11 млн грн.

Как сообщалось, акционеры НК Банка, ссылаясь на сложность признания Национальным банком структуры собственности финучреждения, во время внеочередного собрания 16 января 2017 года приняли решение о его ликвидации.

Крупнейшими акционерами банка на начало декабря 2016 года были россиянин Валерий Макаренко (14,24%), Светлана Остапенко (9,84%), Руслан Пархоменко (9,68%), Алексей Ярошенко (9,07%), Александр Вороняк (8,60%) и Олег Луцкий (8,07,%).

Банк "Народный капитал" (ранее - Фермерский земельный банк) основан в 1993 году.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2016 года по размеру общих активов (265,06 млн грн) банк занимал 86-е место среди 100 действовавших в стране банков.

НБУ в мае 2015 года оштрафовал миноритарных акционеров банка Вадима Сидоренко, С.Остапенко и О.Луцкого, признав их лицами, имеющими значительное влияние на деятельность банка без получения соответствующего решения НБУ.

"Указанные акционеры владели несущественными пакетами акциями (от 2,9% до 9,9%), но их неформальное влияние на деятельность банка давало им возможность обеспечить свое избрание в органы управления банков или избрание в эти органы своих представителей", - пояснил свое решение НБУ.

Крупнейший акционер банка В.Макаренко является также учредителем и единственным акционером ОАО "Скандинавский дом" (РФ), основанного в 1997 году как филиал шведской компании RayСom Shipping AB с целью вывода на российский рынок ряда традиционных и новых телекоммуникационных сервисов, а также оборудования ведущих мировых производителей. Он также является конечным собственником украинской дочки ОАО "Скандинавский дом" - ООО "Скандинавиан хаус" (Киев).