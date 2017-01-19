Украина за 11 мес. закупила ядерное топливо на $481 млн

Украина в январе-ноябре 2016 года закупила ядерное топливо (ЯТ) на общую сумму $481 млн 144,4 тыс.

По данным Государственной службы статистики, за этот период для украинских атомных электростанций (АЭС) было закуплено топливо российского производства на $349 млн 132,3 тыс., шведского производства – на $132 млн 12,1 тыс.

Таким образом, доля закупок Украиной ядерного топлива за 11 месяцев у "ТВЭЛ" (РФ) в денежном эквиваленте составила 72,6%, Westinghouse (Швеция) – 27,4%.

Как сообщалось, Украина в 2015 году закупила ядерное топливо на общую сумму $643 млн 570,1 тыс., в т.ч. российского производства на $610 млн 882,6 тыс., шведского производства – на $32 млн 687,5 тыс.

Украина в 2014 году закупила ЯТ на общую сумму $628,176 млн, в т.ч. у России – на $588,831 млн, у Швеции – на $39,345 млн.

Украина в 2013 году закупила ЯТ российского производства на $600,596 млн.

Украина в 2012 году приобрела ЯТ на общую сумму $600,334 млн, в т.ч. у России – на $555,355 млн, у Швеции – на $44,979 млн.

Оператором всех четырех действующих АЭС Украины является госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", которое приобретает ядерное топливо по контрактам с компаниями "ТВЭЛ" (РФ) и Westinghouse Electric Sweden (Швеция).

"Энергоатом" эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.