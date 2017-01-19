Курс гривни на межбанке в четверг укрепился до 27,565 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг укрепился до 27,565 грн/$1 с 27,59 грн/$1 по завершению торгов в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 27,53-27,60 грн/$1.

НБУ в этот день аукцион не проводил.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 27,4422 грн/$1 с 27,4919 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил $260,04 млн, тогда как в предыдущий рабочий день -$230,40 млн.