Новым гендиректором Comfy стал экс-операционный директор компании Хижняк

Новым генеральным директором ООО "Комфи Трейд" с 19 января стал Игорь Хижняк, ранее занимавший должность операционного директора компании.

"19 января 2017 года Игорь Хижняк приступит к исполнению своих обязанностей. Геннадий Вербиленко, который ранее занимал должность генерального директора COMFY с октября 2005 по декабрь 2016 года, продолжит работу в компании в качестве председателя наблюдательного совета", - говорится в пресс-релизе компании в четверг.

ООО "Комфи Трейд" зарегистрировано в 2010 году. Сеть Comfy в 2007 году объединилась с сетью "Быттехника" (Донецк) и в том же году открыла первый магазин в Харькове.

Сеть Comfy на декабрь 2016 года насчитывала 76 магазивнов. Суммарная торговая площадь объектов превышала 55 тыс. кв. м, штат сотрудников около 2 тыс. чел.

Чистая прибыль "Комфи Трейд" по итогам 2013 года составила 0,36 млн грн, чистый доход – 4 млрд 498,088 млн грн.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей на 30 октября 2014 года, участниками ООО являлись "Ледкан Холдингз Лимитед" (77,4%, Никосия, Кипр), а также С.Ронис (13,7%), Светлана Гуцул (5,9%, экс-собственница сети "Быттехника" – ИФ), Николай Блесков (2%) руководитель компании Геннадий Вербиленко и Наталия Кошевая (по 0,5%).

Уставный капитал ООО "Комфи Трейд" на 30 октября 2014 года составлял 5 млн грн.