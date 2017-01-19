Укрзализныця" объявила на закупку 3 тыс. полувагонов на 3 млрд грн

Филиал "Дарницкий вагоноремонтный завод" ПАО "Укрзализныця" объявил ряд тендеров на поставку 3 тыс. грузовых полувагонов.

Согласно сообщениям в системе публичных закупок ProZorro, объявлено восемь тендеров общей суммой закупки в 3 млрд грн.

Документы на участие в тендере принимаются до 20-21 февраля. Поставка вагонов должна произойти в первом полугодии 2017 года. Условлено, что поставка должна происходить по 50 единиц.

Данные вагоны будут использованы Покупателем для перевозок сыпучих, мелкокусковых, штучных и штабельных грузов по всей сети железных дорог Украины и стран-участниц Совета по железнодорожному транспорту колеи 1520 мм с возможностью разгрузки сыпучих грузов через люки в полу и на вагоноопрокидывателях, а также с помощью грейферных кранов.

Максимальная скорость передвижения полувагона в полностью загруженном или порожнем состоянии - 120 км / час; грузоподъемность - не менее 70 тонн; масса (тара) - не более 24 тонн; конструкционная скорость – 120 км/ч.

Полувагоны в частности должны быть оборудованы: разгрузочными люками в полу; внешними лестницами; подножками и поручнями; ступеньками-поручнями внутри кузова; скобами для установки лесных стоек; кронштейнами для подтягивания при выполнении маневровых, погрузочно-разгрузочных и ремонтных работ. Конструкция полувагонов должна обеспечивать возможность подъема кузова домкратами как в порожнем, так и в загруженном состоянии. Несущие элементы конструкции полувагонов должны быть изготовлены из проката низколегированных сталей.

Гарантийный срок эксплуатации, исчисляемый со дня передачи полувагона покупателю, устанавливается в объеме не менее 3 лет и не менее 210 тыс. км пробега.

Как сообщалось, ПАО "Укрзализныця" в течение пяти лет планирует профинансировать модернизацию и покупку подвижного состава более чем на 108 млрд грн, в частности купить или отремонтировать 96 тыс. единиц подвижного состава.

Так, за пять лет компания планирует купить 262 локомотива,440 пассажирских вагонов,35,773 тыс. грузовых вагонов и шесть единиц рельсовых автобусов и электричек.

Кроме того, пятилетний план обновления железнодорожного подвижного состава предусматривает проведение модернизации 898 локомотивов,696 пассажирских вагонов,57 тыс. грузовых вагонов и 430 единиц электричек и рельсовых автобусов.