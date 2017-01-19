Экономика

16:03 19.01.2017

Ставки ЕЦБ останутся низкими надолго, QE может быть продлена и расширена - Драги

Процентные ставки в еврозоне останутся на текущем уровне или ниже в течение длительного времени, заявил председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги.

Он сказал, что ЕЦБ будет реализовывать программу количественного смягчения (QE) до устойчивой корректировки инфляции. При этом программа выкупа активов может быть расширена с точки зрения размера и/или длительности в случае, если перспективы для экономического роста ухудшатся.

По итогам заседания в четверг ЕЦБ не стал менять базовую процентную ставку по кредитам, оставив ее на нулевом уровне. Ставка по депозитам была сохранена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - 0,25%.

Кроме того, ЕЦБ не стал менять параметры QE. Ее объем составляет 80 млрд евро в месяц до марта 2017 года включительно, с апреля он сократится до 60 млрд евро в месяц.

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