Экономика

15:09 19.01.2017

Общественное ТВ зарегистрировано в Едином госреестре юрлиц

Публичное акционерное общество "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований в Киеве по ул.Мельникова, 42.

В базе госреестра основателем физлица указано государство в лице Кабинета министров Украины, управляющим органом – Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины. Конечный бенефициарный собственник отсутствует. Уставной капитал определен в размере 2 млрд 544 млн 273 тыс грн.

Соответствующая запись в базу госреестра была внесена в четверг, 19 января, однако датой регистрации юрлица указано 20 февраля 1995 года. Под присвоенным идентификационным номером 23152907 ранее была зарегистрирована "Национальная телекомпания Украины", деятельность которой в настоящее время указана, как прекращенная.

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