ХТЗ начал выпуск тракторов, планирует к концу февраля выйти на 150 ед. в месяц - Ярославский

Харьковский тракторный завод (ХТЗ), возобновивший работу 6 января 2017 года после многомесячного простоя, на днях выпустит первый трактор, а к концу февраля планирует выйти на выпуск 150 тракторов в месяц, сообщил владелец и президент группы компаний DCH Александр Ярославский.

"Первый трактор (выпускаем) на днях и выходим в месяц на 100 ед., а к концу февраля – на 150 ед.", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах "Украинского завтрака" в Давосе, организованного фондом Виктора Пинчука в четверг.

По словам А.Ярославского, преимущественными рынками сбыта продукции ХТЗ будут Иран и Турция.

"Не зря же я в Турции отдыхаю", - пошутил он.

Касаясь вопроса о планах выпуска тракторов в целом за 2017 год, А.Ярославский отметил, что из расчета 150 тракторов в месяц в целом по году ожидается около 2 тыс. ед.

"Моя мечта – выпускать 3,5-4 тыс. тракторов в год. Но завод простоял 10 месяцев, убытков – $8 млн. Все разрушено, все связи разрушены, сейчас в 24 часа мы все восстанавливаем ", - отметил владелец DCH.

По его словам, на сегодня на предприятия работает более 3 тыс. чел., но нужно еще добрать работников.

"Собираем (персонал – ИФ). Есть деньги, значит, есть зарплаты", - отметил А.Ярославский.

Он также сообщил о необходимости восстановить связи с поставщиками комплектующих и материалов и добавил, что новых поставщиков искать не планируется.

"Надо просто восстановить связи. Это 2 тыс. смежников, в том числе много зарубежных", - подчеркнул А.Ярославский.

Отвечая на вопрос о поставщиках из России, он отметил, что в этом плане, в первую очередь, он будет руководствоваться законом.

"Что делать, будем как-то петлять. Но правило первое, конечно, - не нарушать закон. Я не политик, я - бизнесмен: если закон нарушается, значит, не будем, если нет – значит, будем", - пояснил и президент группы DCH.

Говоря о ранее озвученной возможности выпуска ХТЗ продукции для ВПК, А.Ярославский подчеркнул: такая продукция может выпускаться только при наличии соответствующих заказов.

"Заказы будут - будет ВПК, а так - куда я буду продавать, у меня же рынка нет на ВПК", - резюмировал бизнесмен.

Как сообщалось, группа DCH А.Ярославского официально заявила о начале работы ХТЗ с 6 января 2017 года.

А.Ярославский - владелец и бенефициар группы DCH (финансы, девелопмент, транспорт и др.), №8 рейтинга Forbes за 2015 год.

Общая сумма инвестиций А.Ярославского в развитие Харьковского региона составляет порядка $1 млрд., а по отношению к ХТЗ он заявил о планах вложить в производство сельскохозяйственной и оборонной техники от $300 до $500 млн.

Бизнесмен приобрел контрольный пакет акций ХТЗ в апреле 2016 года по предложению австрийского акционера Зигфрида Вольфа. Затем был принят и утвержден план оздоровления предприятия, для реализации которого группа DCH открыла ему кредитную линию в размере 400 млн грн на пополнение оборотных средств.

ХТЗ выпускает малые трактора мощностью 35 л/с, а также большие колесные и гусеничные трактора мощностью 150-280 л/с.

Согласно финотчету предприятия, в 2015 году оно получило 218 млн грн чистого убытка против 450 млн грн чистой прибыли годом ранее, чистый доход сократился на 24% – до 513,3 млн грн.