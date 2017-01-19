"Укрзализныця" в 2016г. увеличила объемы перевозок грузов контейнерными поездами на 34%

Перевозки грузов в составе контейнерных поездов и поездов комбинированного транспорта "Викинг" по территории Украины в течение 2016 года выросли на 34% по сравнению с объемами 2015 года – до 73,702 тыс. TEU.

Как сообщила пресс-служба ПАО "Укрзализныця", больше всего, 29,926 тыс. TEU перевезено поездом Никополь – Ильичевск – Никополь, что на 52% больше, чем в 2015 году, и поездом Словакия (Кошице) – 12,664 тыс. (больше на 55%).

На 58% увеличились объемы контейнерных перевозок в составе поезда "Днепровец" (Одесса – Днепропетровск – Лиски – Одесса), которым перевезено 5,113 тыс. 20-футовых контейнеров. Кроме этого, на 7% увеличены перевозки контейнеров поездом "Подолье" (Одесса – Хмельницкий – Одесса) – до 1,676 тыс. TEU, и на 31% - поездом ZUBR –1,499 тыс. таких контейнеров.

По маршруту Нижнеднепровск – Одесса/Черноморская, который действует с декабря 2015 года перевезено 4,158 тыс. TEU. Кроме этого, 4,354 тыс. 20-футовых контейнеров перевезено в составе поезда комбинированного транспорта "Викинг".

В настоящее время по территории Украины курсирует 11 контейнерных поездов. Перевозки контейнеров в составе контейнерных поездов составляют 31% от общего объема перевезенных контейнеров по территории Украины.