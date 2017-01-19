Экономика

14:56 19.01.2017

Кабмин усовершенствовал ведение Государственного земельного кадастра

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок ведения Государственного земельного кадастра.

Соответствующее постановление украинского правительства № 1058 от 23 ноября 2016 года обнародовано на его веб-сайте.

Как отмечается на веб-сайте Кабмина, внесенные изменения в порядок ведения Государственного земельного кадастра обеспечат его наполнение сведениями о нормативной денежной оценке (НДО) земель населенных пунктов, усовершенствуют его структуру и содержание.

"Это позволит обеспечить автоматизацию расчетов НДО отдельных земельных участков и внедрение принципа экстерриториальности при предоставлении административной услуги по выдаче выписки из технической документации об НДО земельного участка", – говорится на сайте правительства.

Кроме того, постановлением также упорядочены полномочия кадастровых регистраторов в части ведения Государственного земельного кадастра с целью повышения качества предоставления услуг землевладельцам и землепользователям.

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