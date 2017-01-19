Завершен процесс регистрации ПАО "Магистральные газопроводы Украины"

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины завершило процесс регистрации ПАО "Магистральные газопроводы Украины".

Согласно Единому государственному реестру юридических лиц, запись о регистрации датируется 19 января 2017 года.

Размер уставного капитала ПАО составляет 3,786 млн грн. Основным видом деятельности компании указан трубопроводный транспорт.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 9 ноября 2016 года решил создать ПАО "Магистральные газопроводы Украины" в рамках разделения НАК "Нафтогаз Украины" по направлениям деятельности.

По решению правительства, имущество, используемое в настоящее время "Укртрансгазом" для транспортировки газа, должно быть передано "Магистральным газопроводам Украины" в течение 30 дней с момента вступления в силу окончательного решения Стокгольмского арбитража в споре между "Нафтогазом Украины" и российским "Газпромом".

Исполняющим обязанности главы правления "МГУ" Валерий Ноздрин, который работает в должности вице-президента "Укртрансгаза" с 2014 года.