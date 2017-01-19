Гипермаркеты "Ашан" будут открыты в ТРЦ "Караван" – Ярославский

Сеть торгово-развлекательных центров (ТРЦ) "Караван" в Украине договорилась с сетью гипермаркетов "Ашан" об открытии ее магазинов в ТРЦ "Караван", сообщил владелец компании Karavan Real Estate Limited (Нормандские о-ва), управляющей строительством и развитием сети ТРЦ, Александр Ярославский.

"Мы договорились: "Ашаны" будут открыты в торговых центрах "Караван", - сказал он журналистам в кулуарах "Украинского ланча" в Давосе, организованного Фондом Виктора Пинчука в четверг.

А.Ярославский уточнил, что никогда не имел отношения к гипермаркетам "Караван", которые в настоящее время работают в ТРЦ. Он пояснил, что является владельцем непосредственно ТРЦ общей площадью 100 тыс. кв. м, поэтому в данном соглашении с "Ашан" выступает как арендодатель.

Как сообщалось, в середине сентября 2016 года А.Ярославский сообщил, что его группа компаний DCH увеличила до контрольной свою долю в компании Karavan Real Estate Limited.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в первой половине 2013 года разрешил компании CPI CVCI Ukraine Limited приобрести через две свои "дочки" акции компании Karavan Real Estate Limited. Это должно было обеспечить покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления Karavan Real Estate Limited.

А.Ярославский тогда уточнил, что равными долями в акционерном капитале Karavan Real Estate Limited владели DCH, Citi Group и Apollo.

В начале сентября 2016 года АМКУ разрешил компании Glenidge Trading Limited (Британские Виргинские о-ва), дочерней компанией DCH Investments UA Limited (Кипр) из группы компаний DCH А.Ярославского, увеличить долю в CDA Group Limited (о.Джерси, ранее - CPI CVCI Ukraine Limited) до превышающей 50% голосов в ее высшем органе управления.

Согласно данным на сайте компании, Karavan Real Estate Limited объединяет три действующих ТРЦ "Караван" в Киеве, Харькове и Днепре, два строящихся центра в Днепре и Кривом Роге, а также более десятка проектов в развитии.

Группа Auchan создана в 1961 году и на сегодня представлена в 16 странах мира. В Украине управление гипермаркетами "Ашан" осуществляется через ООО "Ашан Украина Гипермаркет" (Киев), которое было создано в 2007 году.

Первый гипермаркет "Ашан" в Украине открыт в конце марта 2008 года.

Согласно данным веб-сайта сети "Ашан" на 19 января 2017 года, сеть насчитывает 11 гипермаркетов в Украине: шесть - в Киеве, по одному - в Кривом Роге (Днепропетровская обл.), Запорожье, Львове, Сокольниках (Львовская обл.) и Фонтанке (Одесская обл.). Штат сотрудников превышает 3,8 тыс. чел.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей на 19 января 2017 года, долями в ООО "Ашан Украина Гипермаркет" владели ООО "Галерея Ф.К.А.У." (1%) и ООО "Ф.К.А.У." (99%, оба - Киев).

Руководителем "Ашан Украина Гипермаркет" с 2010 года числится Мишель Ларивьер.

Уставный капитал ООО "Ашан Украина Гипермаркет" на 19 января 2017 года составляет 635,628 млн грн.