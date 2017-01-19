Экономика

12:20 19.01.2017

Сбербанк по-прежнему не планирует уходить с украинского рынка – Греф

Сбербанк России по-прежнему не планирует выходить с украинского рынка, где банк представлен одноименной дочерней организацией, сообщил глава Сбербанка Герман Греф журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"Пока нет, пока этот вопрос не стоит в повестке", - отметил Г.Греф, отвечая на вопрос журналистов.

В декабре 2016 года глава Сбербанка говорил о том, что активы в Украине "сжимаются", но Сбербанк не видит "какой-то перспективы очень быстрого выхода с рынка". Тогда Г.Греф отмечал, что национализация Приватбанка негативно повлияла на стабильность ситуации и с частными, и с корпоративными клиентами в Украине.

Украинское ПАО "Сбербанк" (ранее - ПАО "Дочерний банк Сбербанка России", до этого - банк "НРБ") основано в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России.

Ранее о намерении закрыть дочерний БМ банк (Украина) говорил глава ВТБ Андрей Костин. Внешэкономбанк готовится продать дочерний украинский Проминвестбанк в первом квартале 2017 года, говорил ранее глава ВЭБа Сергей Горьков.

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