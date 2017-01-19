НАБУ не будет закрывать дело о взятках при закупке оборудования для "Энергоатома"

Досудебное расследование по фактам получения неправомерной выгоды при закупках государственного предприятия "НАЭК "Энергоатом" оборудования у чешской компании "Škoda JS", известного в СМИ как "дело Мартыненко", будет продолжено.

"Детективы Национального антикоррупционного бюро не будут закрывать это уголовное производство. Такое решение принято по результатам анализа постановления Соломенского районного суда Киева от 11.01.2017", - сообщается на официальном сайте Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в четверг.

Детективы НАБУ осуществляют досудебное расследование по фактам получения неправомерной выгоды при закупке оборудования для "Энергоатома" и ее легализации на сумму более EUR6,4 млн. "В расследованной схеме задействованы иностранные компании. В ходе следствия НАБУ направило запросы о международной правовой помощи до восьми стран. Ответы на большую часть из них уже получены", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 30 ноября 2015 года народный депутат фракции "Народный фронт" Николай Мартыненко заявил о сложении депутатских полномочий в связи с разразившимся вокруг его имени коррупционным скандалом и, по его словам, развернувшейся против него "информационной кампанией", а 1 декабря зарегистрировал в аппарате Верховной Рады соответствующее заявление. Верховная Рада 22 декабря 2015 года приняла проект постановления о сложении его депутатских полномочий.

28 декабря 2015 года народный депутата фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко сообщил, что НАБУ расследует два производства, фигурантом которых является Н.Мартыненко: "1) открыто производство для расследования получения Мартыненко взяток от чешской "Шкоды" на счет в Швейцарии, 2) открыто производство относительно использования австрийской "прокладки" Мартыненко для поставки в Украину урана по завышенной цене".

При этом С.Лещенко выложил на своей странице две копии ответов НАБУ на запрос народного депутата. В одном из них указано, что 11 декабря 2015 года НАБУ внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато расследование в уголовном производстве по факту получения взяток при закупке НАЭК "Энергоатом" оборудования у чешской Skoda JS с предварительной правовой квалификацией по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины. Во второй копии ответа НАБУ на депутатский запрос, в свою очередь, указывается, что 11 декабря 2015 года Бюро внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований и начало расследование в уголовном производстве относительно должностных лиц ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" с предварительной правовой квалификацией по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Н.Мартыненко был допрошен 18 января 2016 года. Сам он не сообщил подробности допроса, сославшись на тайну следствия, однако сказал журналистам, что в ходе допроса под видео-фиксацию "предложил следователю проводить публичные допросы".

11 января 2017 года Соломенский районный суд Киева отказал стороне защиты экс-депутата в закрытии производства, в то же время обязал НАБУ лишь рассмотреть ходатайство представителя Н.Мартыненко и в установленные законом сроки проинформировать о результатах.