"ЛЭО" просит НКРЭКУ применить индивидуальный подход из-за работы компании в специфических условиях

ООО "Луганское энергетическое объединение" ("ЛЭО") просит Национальную комиссию по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) применить индивидуальный подход к решению проблемы энергокомпании, работающей в форс-мажорных обстоятельствах.

В пресс-службе облэнерго напоминают, что долги "ЛЭО" перед ГП "Энергорынок" образовались вследствие решений Кабинета министров, который в мае 2015 года назначил компанию единственным поставщиком электроэнергии на неподконтрольную территорию (НКТ) Луганской области, а с мая по декабрь 2016 года обязал при расчетах с "Энергорынком" в первую очередь оплачивать задолженность по поставкам на НКТ деньгами, собранными на КТ.

"Действие каждого из этих постановлений, по отдельности и в сумме, и привело к нынешним санкциям НКРЭКУ и последующему экономическому кризису в компании. Так, по состоянию на 1 января 2017 года потребители задолжали "ЛЭО" около 5,4 млрд грн. С этой цифры более чем 80% задолжали потребители НКТ – около 4,9 млрд грн. Долг "ЛЭО" перед ГП "Энергорынок" составляет около 4,7 млрд грн", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с декабря 2016 года НКРЭКУ установила для "ЛЭО" сумму обязательных дополнительных ежедневных удержаний в размере, значительно превышающим поступающие средства на счета компании.

Сначала со счетов "ЛЭО", при среднем ежедневном поступлении денег в размере немногим более 3 млн грн, дополнительно удерживалось 3 млн грн, затем – более 6 млн и 10 млн грн. "В итоге в декабре деньги на текущий счет компании вообще не поступали, "ЛЭО" недополучило более 48 млн грн, что вызвало значительные трудности в вопросе выплаты заработных плат сотрудникам, а также при ведении хозяйственно-экономической деятельности", - отмечают в компании.

По словам главы "ЛЭО" Владимира Грицая, в случае отсутствия изменений и применении такого подхода со стороны НКРЭКУ уже в феврале компания не сможет обеспечить стабильное энергообеспечение потребителей, сформирует задолженность по выплате зарплаты и будет вынуждена отправить сотрудников в бесплатные отпуска.

Дефицит средств также сделает невозможным приобретение топлива, материалов, запчастей и, соответственно, выполнение аварийных и ремонтно-восстановительных работ энергооборудования, что особенно важно в зимний период.

"Поэтому в "ЛЭО" просят НКРЭКУ применить индивидуальный подход к решению проблемы энергокомпании, работающей в таких форс-мажорных обстоятельствах", - резюмируют в облэнерго.

"Луганское энергетическое объединение" входит в группу компаний "Энергетический стандарт" Константина Григоришина, осуществляет деятельность в Луганской области.