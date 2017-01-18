НБУ отсрочил введение обязательности страхования банками всех залогов до 2019г

Национальный банк Украины (НБУ) отсрочил введение правила об обязательности страхования всех предметов залога и внедрение отдельных признаков высокого кредитного риска до 2019 года.

Согласно сообщению на сайте центрального банка, соответствующие изменения внесены им в Положение об определении размера кредитного риска.

"С начала июля 2016 года банки применяли требования положения в тестовом режиме. В это же время продолжалась дискуссия между банками и НБУ относительно отдельных положений этого нормативно-правового акта. Обработав результаты тестового режима и предложения банковского сообщества, Национальный банк внес изменения в положение", - поясняется в сообщении.

Так, НБУ снизил значение LGD (loss given default, уровень потерь в случае дефолта) в части расчета кредитного риска для госпредприятий (с 45% до 30%); уточнил ряд требований по контролю за залогом; урегулировал вопрос оценки кредитного риска по операциям СВОП, в частности, определил условия, при которых кредитный риск по таким операциям не возникает.

Помимо того, Нацбанк расширил перечень инструментов обеспечения выполнения обязательств должника другими участниками группы, в частности предусмотрел возможность использования финансовых поручительств и безотзывных резервных аккредитивов.

Согласно сообщению, также определено, что банки в работе могут использовать финансовую отчетность заемщиков, полученную из открытых источников информации (сайты компаний, НКЦБФР).

Кроме того, введен порядок оценки кредитного риска организаций совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). Документ дополнен новым разделом, регулирующим оценку кредитов, предоставленных для реализации инвестиционных проектов.

НБУ ожидает, что изменения позволят более полно учесть особенности посткризисной работы с заемщиками.

Как сообщалось, положение утверждено постановлением правления Нацбанка №351 от 30 июня 2016 года.