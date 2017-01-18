Экономика

17:08 18.01.2017

Правительство намерено перевести все ТЭС "Центрэнерго" на сжигание угля марки Г с использованием кредита Китая

Правительство Украины планирует перевести все теплоэлектростанции (ТЭС) ПАО "Центрэнерго", сжигающие антрацит, на уголь марки Г с использованием средств кредита Китая, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик журналистам в Киеве в среду.

"Два дня назад была встреча с президентом по китайскому кредиту… Есть два решения: первое - направить $200 млн на закупку бурового оборудования для увеличения добычи газа. Второе, и это поддержал премьер-министр, переоборудование "Центрэнерго" с угля марки А на Г, в том числе Трипольской ТЭС", - сказал он.

И.Насалик добавил, что на Змиевской ТЭС (Харьковская обл.) программа переоборудования двух блоков уже находится на финальной стадии – блок №2 планируется запустить в работу на новом топливе на 20 марта, блок №5 – в конце мая. Стоимость переоборудования одного блока – 110-120 млн грн.

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