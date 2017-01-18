Экономика

16:39 18.01.2017

Кабмин не видит необходимости повышать пенсионный возраст – Рева

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявляет, что Кабинет министров не видит необходимости повышать пенсионный возраст для граждан.

"Позиция правительства заключается в том, что сегодня мы не видим необходимости его повышать. Это в Европе плательщиков социальных взносов сегодня становится меньше, чем самих пенсионеров, поэтому там, наверное, это выход. В Украине у нас достаточно внутренних резервов, ведь из работающих граждан только половина платит ЕСВ", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики со ссылкой на слова А.Ревы.

По его словам, необходимо стимулировать граждан платить единый социальный взнос.

В сообщении отмечается, что в Украине пенсионный возраст для мужчин составляет 60 лет, для женщин выход на пенсию в 60-летнем возрасте должен установиться с 1 января 2021 года. Сегодня женщины могут претендовать на пенсию в 58,5 лет.

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