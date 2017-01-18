Украина в 2016г полностью использовала объемы тарифных квот в ЕС по 11-ти товарным позициям

Украина заполнила весь объем тарифных квот на поставки в Евросоюз кукурузы, пшеницы, ячменя, сахара, мяса птицы, меда, овса, виноградного и яблочного сока, солода и пшеничной клейковины, обработанных томатов, ячменной крупы и муки.

"Всего в 2016 году были полностью использованы квоты по 11 группам товаров. В 2015 году было выбрано по восьми группам товаров (сахар на 99%), в 2014 году - по шести", - говорится в сообщении ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса"

Основными драйверами ускорения закрытия квот стали такие группы товаров: глюкоза и сироп из нее (с 6,1% использованной квоты в 2015 году до 58,7% в 2016), ячмень (с 77,7% в 2015 до 99,8% в 2016), солод и пшеничная клейковина (с 72,9% в 2015 до 100% в 2016), мясо птицы (дополнительная квота, с 22,5% в 2015 до 43% в 2016), отруби (с 22,7% до 42,8%), крахмал (с 9,6% до 18,8%).

В 2016 году Украина начала использовать квоты на беспошлинный экспорт обработанной продукции из молочных сливок (использовано 24,4% квоты), обработанную продукцию из зерновых (2,7% квоты) и грибы (0,1%). В частности, Украина начала экспортировать сухое молоко (30%) и масло (46%).

Как сообщалось со ссылкой на данные Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, по состоянию на 11 января 2017 года уже исчерпана квота на поставки меда в ЕС, на 64% – квота на сахар, на 78% - на виноградные и яблочные соки.

В рамках Соглашения ассоциации с ЕС Украина может без пошлин поставлять в ЕС 36 товарных позиций в рамках утвержденных объемов тарифных квот.

Квоты на поставки для говядины составляют 12 тыс. тонн, молока, йогуртов, кисломолочных продуктов – 8 тыс. тонн, сухого молока - 1,5 тыс. тонн, сливочного масла – 1,5 тыс. тонн, яичных продуктов – 1,5 тыс. тонн, яиц – 3 тыс. тонн, свинины – 40 тыс. тонн. Объемы тарифных квот, предусмотренные автономными торговыми преференциями ЕС, по пшенице составляли 950 тыс. тонн, ячменю – 250 тыс. тонн, кукурузе – 400 тыс. тонн, по сахару – 20 тыс. тонн, меду – 5 тыс. тонн, обработанным томатам – 10 тыс. тонн, виноградному и яблочному соку- 10 тыс. тонн, овсу – 4 тыс. тонн, чесноку – 500 тонн.

В конце 2016 года Еврокомиссия увеличила для Украины квоту на крупы и обработанное зерно на 7,8 тыс. тонн, овес - 4 тыс. тонн, кукурузу - 650 тыс. тонн, мед - 3 тыс. тонн, пшеницу - 100 тыс. тонн, виноградный сок - 500 тонн, переработанные томаты - 5 тыс. тонн, ячмень – 350 тыс. тонн.