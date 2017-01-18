"Нафтогаз Украины" в 2016 г. импортировал газ на $1,6 млрд

НАК "Нафтогаз Украины" в 2016 году импортировал природный газ на сумму $1,6 млрд, сообщил главный коммерческий директор госхолдинга Юрий Витренко.

"Газпром" хочет получить от "Нафтогаза" за газ в 2016 году $5,3 млрд (согласно условию "бери или плати" - ИФ). А мы заплатили за весь газ из Европы (а мы в 2016 году импортировали газ только из Европы) – $1,6 млрд. То есть на газ из Европы мы израсходовали в три раза меньше, чем могли бы потратить на газпромовский газ!", - написал он на своей странице в Фейсбук.

По оценке Ю.Витренко, в случае покупки НАК газа у российской компании, согласно оспариваемым в Стокгольмском арбитраже условиям контракта от 2009 года, ВВП Украины в 2016 году не увеличился бы на 1,5%, а упал бы на 2,5%.

"О девальвации гривни, дефиците госбюджета можете додумать сами. Вот реальный результат наших действий. В частности, того, что мы создали возможности получения необходимых объемов импортируемого газа из Европы", - отметил он.

Как сообщалось, Украина не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром" на протяжении почти 14 месяцев (http://utg.ua/still-alive), закупая ресурс исключительно на своей западной границе.

Украина в 2016 году сократила импорт природного газа на 32,7% (на 5 млрд 375,6 млн куб. м) по сравнению с 2015 годом – до 11 млрд 78,4 млн куб. м.

Согласно отчету НАК, обнародованному в октябре 2016 года, общие требования "Нафтогаза Украины" к российскому "Газпрому" в рамках тяжбы в Стокгольмском арбитраже по состоянию на 31 июля 2016 года составили $28,3 млрд. Из них по контракту на поставку газа – $18,1 млрд, в частности, $14,2 млрд относится к вопросу цен на газ, закупленный Украиной в период с 20 мая 2011 года по октябрь 2015 года. В свою очередь, требования по транзитному контракту составили $10,2 млрд.

Общие встречные требования "Газпрома" к "Нафтогазу Украины" составляют $38,7 млрд. Почти вся эта сумма относится к контракту на поставку газа: $29,2 млрд – санкции по принципу "бери или плати" за 2012-2014 годы и третий квартал 2015 года. Еще $2,2 млрд относятся к вопросу спорной цены на газ в четвертом квартале 2013 года и втором квартале 2014 года. Требования российской компании по транзитному контракту составляют всего $6 млн и касаются 5 млн куб. м балансирующего газа.