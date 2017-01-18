НКРЭКУ не намерена менять розничные тарифы на февраль почти для всех небытовых потребителей э/э

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует в феврале сохранить на существующем уровне дифференцированные розничные тарифы на электроэнергию почти для всех небытовых потребителей.

Согласно проекту постановления комиссии, который планируется утвердить на заседании 23 января, изменения планируется внести в тарифы восьми из 32 энергопоставляющих компаний.

В частности, наибольший возможный рост тарифа на февраль в размере 3% для обоих классов потребителей запланирован для ООО "Луганское энергетическое объединение".

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.