Метпредприятия Украины в 2016г снизили потребление газа на 14%, нарастили электроэнергии - на 4%

Металлургические предприятия Украины в 2016 году снизили потребление природного газа на 1% по сравнению с 2016 годом - до 1,74 млрд куб. м.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в объединении металлургических предприятий Украины "Укрметаллургпром" (Днепр) по итогам балансового совещания, объем потребленного металлургами природного газа в декабре возрос на 35 млн куб. м по сравнению с предыдущим месяцем – до 190 млн куб. м.

Среднесуточное потребление газа за 2016 год составило 4,8 млн куб. м против 5,5 млн куб. м за 2015 год. В декабре среднесуточное потребление газа составило 6,1 млн куб. м, что на 0,9 млн куб. м больше по сравнению с ноябрем.

Кроме того, потребление электроэнергии метпредприятиями за 2016 год составило 12,9 млрд кВт-ч (104% объема потребления в 2015 году)

Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2015 году сократили потребление природного газа на 19% по сравнению с 2014 годом - до 2,013 млрд куб. м. При этом среднесуточное потребление составило 5,52 млн куб. м против 6,85 млн куб. м за 2014 год.

Потребление электроэнергии в 2015 году сократилось на 13%, до 12,4 млрд кВт-ч.

Метпредприятия Украины в 2014 году потребили около 2,5 млрд куб. м природного газа (81% объема потребления за 2013 год). Среднесуточное потребление составило 6,8 млн куб. м против 8,4 млн куб. м за предыдущий год.