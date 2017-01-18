Экономика

13:20 18.01.2017

Метпредприятия Украины в 2016г снизили потребление газа на 14%, нарастили электроэнергии - на 4%

Металлургические предприятия Украины в 2016 году снизили потребление природного газа на 1% по сравнению с 2016 годом - до 1,74 млрд куб. м.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в объединении металлургических предприятий Украины "Укрметаллургпром" (Днепр) по итогам балансового совещания, объем потребленного металлургами природного газа в декабре возрос на 35 млн куб. м по сравнению с предыдущим месяцем – до 190 млн куб. м.

Среднесуточное потребление газа за 2016 год составило 4,8 млн куб. м против 5,5 млн куб. м за 2015 год. В декабре среднесуточное потребление газа составило 6,1 млн куб. м, что на 0,9 млн куб. м больше по сравнению с ноябрем.

Кроме того, потребление электроэнергии метпредприятиями за 2016 год составило 12,9 млрд кВт-ч (104% объема потребления в 2015 году)

Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2015 году сократили потребление природного газа на 19% по сравнению с 2014 годом - до 2,013 млрд куб. м. При этом среднесуточное потребление составило 5,52 млн куб. м против 6,85 млн куб. м за 2014 год.

Потребление электроэнергии в 2015 году сократилось на 13%, до 12,4 млрд кВт-ч.

Метпредприятия Украины в 2014 году потребили около 2,5 млрд куб. м природного газа (81% объема потребления за 2013 год). Среднесуточное потребление составило 6,8 млн куб. м против 8,4 млн куб. м за предыдущий год.

ВАЖНОЕ

Wizz Air запускает рейсы из Львова во Вроцлав с апреля 2017 г.

Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2017г с дефицитом почти 142 млрд грн

Бывший IT-директор ПриватБанка Дубилет стал советником мэра Днепра Филатова

"Нафтогаз Украины" не намерен оплачивать счет "Газпрома" на $5,3 млрд до решения Стокгольмского арбитража

Глава Минэнергоугля прогнозирует увеличение добычи угля госшахтами в 2017 г. в 1,6 раза

ПОСЛЕДНЕЕ

НКРЭКУ не намерена менять розничные тарифы на февраль почти для всех небытовых потребителей э/э

Совет НБУ рекомендовал правительству и НБУ пересмотреть практику бюджетной экспансии в конце года

Более 1 млн украинских туристов посетили Турцию в 2016 году

Кабмин назначил госсекретарем Минэкологии Дмитренко

S&P присвоило ожидаемым евробондам "Кернела" предварительный рейтинг "В"

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Работа в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА