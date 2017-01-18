Более 1 млн украинских туристов посетили Турцию в 2016 году

Количество украинских туристов, которые посетили Турцию в 2016 году, превысило 1 млн человек, сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"Количество украинских туристов, которые посещают Турцию, от года к году возрастает. Прошлый год был своеобразным рекордным годом в этом плане – количество украинских туристов за прошлый год превысило 1 млн, и мы сейчас на 5-м месте среди стран, граждане которых посещают Турцию", - сказал А.Сибига на пресс-конференции в среду в Киеве.

Посол также напомнил, что в Турции действует чрезвычайное положение, поэтому украинцам стоит проявлять бдительность и осторожность, а также следовать регулярным рекомендациям Министерства иностранных дел.