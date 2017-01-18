Экономика

13:01 18.01.2017

Wizz Air запускает рейсы из Львова во Вроцлав с апреля 2017 г.

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air возобновляет деятельность в международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого и с апреля 2017 года запускает рейсы из Львова во Вроцлав (Польша), сообщил корпоративный директор Wizz Air Оуэн Джонс.

"Мы официально сообщаем, что начинаем деятельность в нашем втором аэропорту в Украине – во Львове, и, начиная с апреля 2017 года, запускаем новый маршрут из Львова во Вроцлав", – сказал О.Джонс на пресс-конференции в Киеве в среду.

Он уточнил, что авиарейсы из Львова во Вроцлав компанией Wizz Air будут выполняться по вторникам и субботам, первые билеты уже появились в продаже на веб-сайте компании. Цены на билеты начинаются от 619 грн.

"Наши клиенты получат преимущества не только путешествуя из Львова во Вроцлав, но они также смогут воспользоваться девятью другими направлениями, предоставленными Wizz Air во Вроцлаве", – добавил О.Джонс.

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