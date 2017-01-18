Кабмин назначил госсекретарем Минэкологии Дмитренко

Кабинету министров Украины назначил государственным секретарем Министерства экологии и природных ресурсов экс-первого заместителя главы Житомирской облгосадминистрации Геннадия Дмитренко.

"Госсекретаря назначили", - сказал министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак после заседания правительства в среду.

47-летний Г.Дмитренко занимал должность первого замглавы Житомирской ОГА с марта 2014 года по 15 декабря 2016 года.

Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы при назначении установила, что в связи с низким результатом победителя Кабмин может назначить его с испытательным сроком.