Экономика

12:37 18.01.2017

Кабмин назначил госсекретарем Минэкологии Дмитренко

Кабинету министров Украины назначил государственным секретарем Министерства экологии и природных ресурсов экс-первого заместителя главы Житомирской облгосадминистрации Геннадия Дмитренко.

"Госсекретаря назначили", - сказал министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак после заседания правительства в среду.

47-летний Г.Дмитренко занимал должность первого замглавы Житомирской ОГА с марта 2014 года по 15 декабря 2016 года.

Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы при назначении установила, что в связи с низким результатом победителя Кабмин может назначить его с испытательным сроком.

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