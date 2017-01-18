Экономика

11:22 18.01.2017

Бывший IT-директор ПриватБанка Дубилет стал советником мэра Днепра Филатова

Бывший директор по информационным технологиям ПриватБанка Дмитрий Дубилет принял предложение стать советником городского головы г.Днепр Бориса Филатова.

"Вчера встречался с Борисом Филатовым и Яникой Мерило, чтобы согласовать развитие iGov (интернет-портал предоставления государственных услуг гражданам – ИФ.) в Днепре и по стране в целом", - написал Д.Дубилет на своей странице в Фейсбук в среду.

По его словам, мэр Днепра обозначил несколько ключевых показателей эффективности, а именно расширение количества граждан, которые пользуются госуслугами через Интернет, минимизация коррупционных рисков в земельной сфере и сфере рекламы и др.

"Мэр предложил мне стать своим советником, я с удовольствием согласился… Статусы и должности меня не сильно беспокоят, но они реально помогают внедрять iGov", - написал Д.Дубилет.

"Буду добиваться того, чтобы все наработки Днепра - софт, железо, юридические конструкции - бесплатно использовались и в других регионах страны", - добавил он.

Д.Дубилет ушел с должности директора по информационным технологиям ПриватБанка после национализации финучреждения в декабре 2016 года. Его отец – Александр Дубилет до национализации был председателем правления ПриватБанка.

Также Д.Дубилет является советником главы Днепропетровской областной государственной администрации Валентина Резниченко.

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