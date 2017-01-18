Фискальные стимулы в США могут ускорить повышение ставок ФРС

Налогово-бюджетные меры стимулирования в США могут ускорить как повышение процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС), так и ее действия, направленные на сокращение беспрецедентного объема активов на балансе.

Такого мнения придерживаются член совета управляющих Федрезерва Лейл Брейнард и председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Джон Уильямс, выступавшие в ночь на среду.

По словам Л.Брейнард, одним из условий более быстрого повышения ставок может стать одобрение Конгрессом устойчивого и существенного увеличения налогово-бюджетных стимулов, которые подстегнут инфляцию, не увеличив при этом производительность труда.

"Исходя из недавних индикаторов расходов можно ожидать дальнейшего постепенного и равномерного прогресса, - заявила она. - Однако в том случае, если изменения налогово-бюджетной политики приведут к более быстрому устранению слабости экономики, при прочих равных условиях корректировка денежно-кредитной политики, скорее всего, будет более быстрой, чем в противном случае".

Ранее Л.Брейнард, известная как сторонница мягкой денежно-кредитной политики, призывала проявить терпение в ходе повышения процентных ставок.

"На будущее дальнейшие постепенные повышения целевой процентной ставки по федеральным кредитным средствам, вероятно, будут целесообразными", - сказал Дж.Уильямс, добавив, что сильные налогово-бюджетные стимулы, которые действительно ускорят рост экономики и потребительских цен, могут заставить ФРС действовать быстрее.

В декабре руководители ФРС прогнозировали три повышения процентной ставки в 2017 году, каждый раз на 25 базисных пунктов.

Между тем глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли во вторник заявил, что ФРС вряд ли предпримет действия, которые отрицательно скажутся на темпах роста экономики и экономической активности, поскольку инфляция "попросту не является проблемой". Выступая на конференции Национальной федерации розничной торговли (NRF) США, он выразил уверенность, что текущий цикл экономического роста продолжится, несмотря на то, что он уже является очень длительным по сравнению с предыдущими периодами восстановления после рецессии.

Следующее заседание Федрезерва состоится 31 января - 1 февраля.

По данным инструмента FedWatch биржевого оператора CME Group, почти все участники рынка ожидают сохранения базовой процентной ставки в текущем диапазоне - 0,50-0,75%.