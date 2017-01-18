Экономика

09:16 18.01.2017

Донецкая железная дорога за 2016 год отремонтировала более 5,5 тыс. вагонов

Вагонные депо регионального филиала "Донецкая железная дорога" в течение 2016 года отремонтировали 5,594 грузовых вагона, из них 3,276 тыс. полувагонов и одна платформа.

Как сообщила пресс-служба ПАО "Укрзализныця", таким образом, отремонтировано 3,277 тыс. вагонов инвентарного парка ПАО.

Кроме того, оздоровлено деповским ремонтом 1,638 тыс. вагонов и капитальным ремонтом 679 вагонов, которые находятся в собственности промышленных предприятий.

"Работа вагонного хозяйства базируется на основе планово-предупредительной системы ремонта вагонов. Эта система устанавливает определенную периодичность и вид ремонта в зависимости от типа вагона и даты его производства", - напоминает ПАО.

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