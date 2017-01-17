Экономика

19:33 17.01.2017

"Укрзализныця" 17 января запустит поезд с вагонами-трансформерами

ПАО "Укрзализныця" во вторник, 17 января 2017 года, отправит в первый рейс ускоренный поезд класса "Ночной экспресс" №149 Киев – Ивано-Франковск с новыми вагонами-трансформерами.

Особенностью и преимуществом таких вагонов является возможность их использования как на ночных маршрутах, так и на дневных,

В ночном режиме вагона нижние и верхние полки купе используются как спальные места. В дневном режиме нижние полки купе трансформируются в места для сидения.

В первый рейс поезд с новыми вагонами отправят председатель комитета по вопросам транспорта Верховной Рады Украины Ярослав Дубневич, вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион, первый заместитель министра инфраструктуры Украины Евгений Кравцов и председатель правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Балчун.

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