DP World активно интересуется концессией порта "Южный" – Ложкин

Международный портовый оператор DP World (ОАЭ) активно интересуется концессией порта "Южный", а также готов инвестировать в улучшение логистики Одесского порта.

Об этом написал на своей странице в сети Facebook руководитель Национального инвестиционного совета, экс-глава администрации президента Украины Борис Ложкин, находящийся на Всемирном экономическом форуме (World Economic Forum) в Давосе.

"В рамках Всемирного экономического форума проводим ряд встреч с представителями крупнейших мировых корпораций. Среди них хочу отметить компанию DP World, международного портового оператора, который готов инвестировать в украинскую портовую инфраструктуру и улучшение операционной эффективности процедур в портах", - отметил Б.Ложкин.

Он напомнил, что в портфеле DP World - 77 действующих морских и внутренних терминалов и более 50 смежных предприятий в 40 странах мира. Выручка компании в 2015 году составила более $4 млрд.

Ранее сообщалось, что компания P&O Maritime, "дочка" DP World, сообщила о готовности инвестировать в развитие буксировочного флота Одесского морского торгового порта (ОМТП). До этого был подписан соответствующий меморандум между компанией и портом.

Позже стало известно, что президент Украины Петр Порошенко провел встречу с председателем совета директоров и исполнительным директором группы компаний DP World Султаном Ахмедом бин Салимом. Он отметил, что украинская власть делает все от нее зависящее для того, чтобы поощрить иностранных инвесторов. С этой целью при президенте Украины образован Национальный инвестиционный совет, присоединиться к которому П.Порошенко пригласил С.бин Салима.

Порт "Южный" основан в 1978 году. Расположен на берегу Аджалыкского лимана и является самым глубоководным в Украине. Общая протяженность причалов - около 2,6 км. Порт располагает шестью собственными перегрузочными комплексами. Порт является лидекром в Украине по объемам грузоперевалки.

В акватории порта также работают морские терминалы разных форм собственности: морской нефтетерминал "Пивденный", терминал ООО "Трансбункер-Юг" по перевалке нефтепродуктов, терминал ООО "Трансинвестсервис", специализированный перегрузочный комплекс зерновых грузов ООО "Бориваж", комплекс по перегрузке и переработке тропических масел ООО "Дельта Вилмар СНГ".

Одесский порт расположен в юго-западной части Одесского залива на искусственно созданной территории площадью 109,5 га. Входит в тройку крупнейших портов Украины.

В порту обслуживаются суда длиной до 270 м и осадкой до 13 м. Общая протяженность причальной линии – более 8 км.