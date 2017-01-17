"Астарта" в 2016г нарастила производство во всех бизнес-сегментах

Операционные результаты агропромхолдинга "Астарта" в 2016 году увеличились во всех бизнес-сегментах, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.

Заводы "Астарты" в 2016/2017 маркетинговом году (МГ, сентябрь-август) увеличили производство сахара на 42%, до 505 тыс. тонн по сравнению с 2015/2016 МГ. При этом потребление газа на тонну переработки сахарной свеклы сократилось на 4% по сравнению с предыдущим производственным сезоном (до 25,1 куб. м на тонну). В 2016 году компания экспортировала рекордный объем сахара - более 186 тыс. тонн.

Производство молока в 2016 году выросло на 3%, до 106 тыс. тонн за счет увеличения надоев на корову. В рамках работы по повышению продуктивности стада в 2016 году начато строительство кормоцентра для КРС в Полтавской области. На базе кормоцентра и нетельного комплекса "Астарты" планируется развитие проекта молочного кооператива.

Урожай зерновых и масличных культур в 2016 году увеличился на 15%, до 910 тыс. тонн, сахарной свеклы – на 37%, до 2,6 млн тонн. Средняя урожайность сахарной свеклы в компании выросла до более чем 57 тонн/га. Пилотный проект полива сахарной свеклы (на 360 га в Полтавской области) дал хорошие результаты: 81 т/га и будет продолжен и расширен в 2017 году.

Глобинский соеперерабатывающий завод "Астарты" увеличил производство соевого шрота на 8%, 158 тыс. тонн, соевого масла – на 14%, до 38,8 тыс. тонн, гранулированной оболочки – на 17%, до 11,7 тыс. тонн.

Производство биогаза на биоэнергетическом комплексе компании в Глобино увеличилось до 15 млн кубометров (на 43%). "Астарта" также инициировала первый этап когенерации "зеленой" электроэнергии из биогаза.

"Мы довольны операционными результатами прошлого года. Планы на 2017 год - это дальнейший рост во всех сегментах деятельности компании. В фокусе остается повышение эффективности и увеличение объемов производства продукции, интеграция IT-решений в бизнес-процессы, наращивание элеваторных мощностей", - прокомментировал результаты работы гендиректор "Астарты" Виктор Иванчик.

Как сообщалось, "Астарта" за девять месяцев 2016 года увеличила чистую прибыль почти в три раза, до EUR78,617 млн по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Ее консолидированная выручка за девять месяцев возросла 8,2% - до EUR216,478 млн.

"Астарта" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Харьковской областях. В состав холдинга входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком около 250 тыс. га и молочные фермы. В 2014 году холдинг ввел в эксплуатацию завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").