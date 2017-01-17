Прямые поставки газа в Украину уже осуществляют 4 международные компании – "Нафтогаз"

Прямые поставки импортного газа в Украину с его дальнейшей продажей местным потребителям в настоящее время осуществляют четыре международные компании, сообщил главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко журналистам в Киеве во вторник.

"Даже четыре уже на самом деле. Это венгерская, швейцарская, немецкая и французская компании", - сказал он.

В то же время Ю.Витренко посетовал, что в январе эти и другие импортеры природного газа в Украину завозят в страну меньшие объемы природного газа, чем они забронировали на границе со Словакией. В этой связи "Нафтогаз" рассматривает возможность увеличения импорта газа по словацкому направлению в феврале, хотя изначально план на следующий месяц составлял 35-37 млн куб. м в сутки.

Ю.Витренко не исключил, что меньшие по сравнению с забронированными объемы поставок природного газа в январе связаны с отсутствием спроса на рынке.

Как сообщалось, французская Engie (ранее - GDF Suez SA) с 1 января начал импортировать природный газ в Украину, поставив за первую декаду в украинскую газотранспортную систему (ГТС) 3,9 млн куб. м.

Как сообщалось со ссылкой на оперативные данные ПАО "Укртрансгаз", Украина в 2016 году сократила импорт природного газа на 32,7% (на 5 млрд 375,6 млн куб. м) по сравнению с 2015 годом – до 11 млрд 78,4 млн куб. м.

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в декабре-2016 импорт составил 1 млрд 659,4 млн куб. м газа, что в 3,7 раза больше, чем в декабре прошлого года (444 млн куб. м).

В том числе со стороны Словакии в минувшем месяце было импортировано 1 млрд 302,8 млн куб. м, Венгрии – 227 млн куб. м, Польши – 129,7 млн куб. м.

Украина не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром" на протяжении 13 месяцев (http://utg.ua/still-alive), закупая ресурс исключительно на своей западной границе.

Украина в январе импортировала 914,8 млн куб. м газа, в феврале – 1 млрд 253,7 млн куб. м, в марте – 478,4 млн куб. м, апреле – 245 млн куб. м, в мае – 96,4 млн куб. м, в июне – 19,7 млн куб. м, в июле – 409,6 млн куб. м, в августе – 1 млрд 414,5 млн куб. м, в сентябре – 1 млрд 495,9 млн куб. м, в октябре – 1 млрд 544,5 млн куб. м, в ноябре – 1 млрд 546,6 млн куб. м.

По данным Госстата, Украина в 2015 г. импортировала 16 млрд 478,018 млн куб. м газа на $4 млрд 512,437 млн, в т. ч. из Европы – 10 млрд 340,364 млн куб. м на $2 млрд 835,883 млн, из РФ – 6 млрд 137,654 млн куб. м на $1 млрд 676,554 млн.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.