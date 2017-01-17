Cadogan в 2016г увеличила производство в Украине на 6% и покупает Exploenergy в Италии

Cadogan Petroleum plc, британская нефтегазовая компания с активами в Украине, в 2016 году увеличила чистое производство углеводородов на 6% по сравнению с 2015 годом – до 116 баррелей нефтяного эквивалента в сутки (boepd), говорится в биржевом сообщении компании во вторник.

Согласно ему, одновременно компании удалось на 10% сократить удельные выбросы углекислого газа.

Помимо того Cadogan ожидает улучшения показателей в 2017 году за счет уменьшения с 1 января ставки рентной платы для нефтяных скважин с 45% до 29% и ожидаемого в первом квартале дополнительного производства нефти после восстановления производства на двух старых расконсервированных скважинах на Монастырецком месторождении.

Компания также сообщила, что ее "дочка" заключила договора купли-продажи и акционерное соглашение с владельцами итальянской Exploenergy Srl на покупку 90% ее акций. Cadogan уточняет, что эта итальянская компания подала заявки на две лицензии на разведку углеводородов в долине реки с перспективными ресурсами, которые оцениваются в более чем 60 млрд куб. футов. Exploenergy также подал заявку на получение третьей лицензии, однако она не является частью этой сделки и будет возвращена продавцам, уточняется в релизе.

Согласно ему, после получения каждой лицензии продавцы получат единовременную выплату условно соответствующую вложенным затратам с поправкой на долг, дебиторскую и кредиторскую задолженность.

"Эта сделка дает Cadogan возможность применять за пределами Украины нашу успешную бизнес-модель быть эффективным оператором месторождения с ограниченными запасами", – приводится в релизе комментарий гендиректора компании Гвидо Микелотти (Guido Michelotti).

В нем отмечается, что эта сделка является первым шагом в стратегии Cadogan по перезагрузке и географической диверсификации портфеля лицензий. Предполагается, что акции Exploenergy будут переданы Cadogan как только сделка будет зарегистрирована в торговой палате Милана, и это произойдет в ближайшие несколько недель.

Как сообщалось, Cadogan занимается разработкой месторождений в Восточной и Западной Украине. Ей принадлежит 15% интереса в разработке Дебеславецкого и Черемхивского месторождений (еще 50,01% у Eni Ukraine LLC и 34,99% – у "Надра Украины") и 99,2% – Дебеславецкого месторождения.

В начале ноября 2016 года компания сообщила, что Антимонопольный комитет Украины разрешил ей увеличить свою долю до более чем 50% в Zagoryanska Petroleum B.V. и получить контроль над Pokrovskoe Petroleum B.V. (все – Амстердам, Нидерланды) – компаниями, которые владели истекшими соответственно в 2014 году и августе 2016 года лицензиями на разработку Загорянской и Покровской нефтегазовых площадей в Полтавской области.

Cadogan, благодаря девальвации фунта завершила первую половину 2016 году с чистой прибылью $1,975 млн, тогда как за аналогичный период прошлого года ее чистый убыток составил $4,5 млн. Ее выручка сократилась в 3,3 раза – до $12,3 млн, а валовая прибыль – в 3,7 раза, до $1,03 млн.

Согласно отчету, объем добычи на Дебеславецком, Черемхивском и Монастырецком месторождениях вырос по сравнению с первым полугодием 2015 года на 23,7% – до 115 boepd, а к концу отчетного периода достиг 123 boepd.

Cadogan указывала, что процесс продления лицензий на Загорянскую и Пирковскую площади в Полтавской области идет с некоторой задержкой, вызванной недавно вступившим в силу новым законодательством.