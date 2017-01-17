"Украэрорух" сократил количество обслуженных рейсов на 9%

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") в 2016 году предоставило аэронавигационное обслуживание 214,262 тыс. рейсов, что на 8,8% меньше, чем в 2015 году.

"Это обусловлено уменьшением транзитных потоков из-за закрытия части воздушного пространства Украины над зоной проведения АТО и временно оккупированным полуостровом Крым, а также взаимными авиасанкциями между Украиной и Россией", - говорится в сообщении службы связей с общественностью предприятия.

"Украэрорух" в 2016 году обеспечил выполнение 81,885 тыс. рейсов отечественных авиакомпаний, что на 17,6% больше, чем в 2015 году, и 132,377 тыс. авиарейсов иностранных авиакомпаний - на 19,9% меньше.

По типам полетов: предприятие обслужило: транзитных полетов – 86,29 тыс. (-26,6%), международных (с вылетом/посадкой) – 104,565 тыс. (+9,5%), внутренних полетов – 23,407 тыс. (+7%).

"Впервые за последние три года наблюдается положительная динамика в обслуживании количества взлетов и посадок в украинских аэропортах – этот показатель составляет 145,764 тыс., что на 9,3% больше по сравнению с результатом 2015 года", - говорится в сообщении.

Наибольшее количество взлетов и посадок, осуществленных украинскими и зарубежными авиакомпаниями, "Украэрорух" обеспечил в таких аэропортах Украины: "Борисполь" – 75,28 тыс. (+7,4%), "Киев" (Жуляны) – 20,727 тыс. (+4,6%), "Одесса" – 12,271 тыс. (+3,4%), "Львов" – 8,931 тыс. (+22,4%), "Днепр" – 7,351 тыс. (-17%), "Харьков" – 6,628 тыс. (+61,1%).

В 2016 году наиболее значительные объемы аэронавигационного обслуживания "Украэрорух" предоставил таким авиакомпаниям: МАУ – 49,138 тыс. полетов (на 19,8% больше по сравнению с 2015 годом), Turkish Airlines – 22,92 тыс. (+2,1%),"Белавиа" – 12,799 тыс. полетов (+21,6%), LOT Polish Airlines – 9,907 тыс. полетов (+40,7%), Wizz Air Hungary– 5,626 тыс. (+37,1%), Pegasus – 4,288 тыс. полетов (+0,4%), Air Moldova – 4,219 тыс. (-12,2%), "Азур Эйр Украина" – 4,074 тыс. (+16,8%), "Днипроавиа" – 3,666 тыс. (-2,3%) и Lufthansa – 3,549 тыс. полетов (+4,9%).

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") создано в 1992 г., является основой национальной аэронавигационной системы и Объединенной гражданско-военной системы организации воздушного движения Украины (ОЦВС). Среди основных задач предприятия – обслуживание воздушного движения, организация и менеджмент воздушного пространства и организация потоков воздушного движения; организация радиотехнического и электротехнического обеспечения обслуживания воздушного движения и выполнения полетов; обеспечение деятельности и развития подразделений ОЦВС; организация аварийного оповещения и участие в проведении поисково-спасательных работ; предоставление аэронавигационной информации пользователям воздушного пространства.