Экономика

16:21 17.01.2017

Швейцария выделяет $100 млн финансовой помощи Украине

Швейцария до конца января текущего года передаст $100 млн в виде первого транша финансовой помощи Украине, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Было принято решение, которое только что объявлено, что до конца января Украина получит 100 млн. долларов. Они поступят на счета Нацбанка в виде финансовой помощи от Швейцарской Конфедерации как первая часть транша, направленного на поддержку Украины", - сообщил П.Порошенко журналистам в Давосе по итогам переговоров с президентом Швейцарской Конфедерации Дорис Лойтхард.

ВАЖНОЕ

Высокий суд Лондона 18 января проведет очередное заседание по долговому спору между РФ и Украиной

Fitch присвоило ожидаемым евробондам "Кернела" рейтинг "B+(EXP)"

"Газпром" выставил "Нафтогазу" за 2016г по take or pay $5,3 млрд

"Кернел" проводит роуд-шоу выпуска дебютных еврооблигаций

Порошенко рассчитывает на поступление очередного транша МВФ в ближайшие недели

ПОСЛЕДНЕЕ

Brexit должен быть осуществлен в полной мере - британский премьер

Рада должна срочно принять закон о добыче и реализации янтаря

НБУ на аукционе во вторник продал $32,4 млн

Доллар падает во вторник, фунт растет рекордными темпами с 2008 г.

Глобализация мировой экономики способствует всеобщему развитию - Си Цзиньпин

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
гороскоп кабан
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Rul.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА