Швейцария выделяет $100 млн финансовой помощи Украине

Швейцария до конца января текущего года передаст $100 млн в виде первого транша финансовой помощи Украине, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Было принято решение, которое только что объявлено, что до конца января Украина получит 100 млн. долларов. Они поступят на счета Нацбанка в виде финансовой помощи от Швейцарской Конфедерации как первая часть транша, направленного на поддержку Украины", - сообщил П.Порошенко журналистам в Давосе по итогам переговоров с президентом Швейцарской Конфедерации Дорис Лойтхард.