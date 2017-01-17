Высокий суд Лондона 18 января проведет очередное заседание по долговому спору между РФ и Украиной

Высокий суд Лондона 18 января проведет очередное заседание по рассмотрению ходатайства Российской Федерации, поданного 28 июля, о вынесении в ускоренном порядке решения по поданному ранее Россией иску о взыскании с Украины долга по евробондам на $3 млрд.

Соответствующая повестка дня обнародована на веб-сайте суда. По данным суда, заседание начнется в 10:30 по лондонскому времени (12:30 кв) и продлится весь день.

По итогам заседаний суд будет принимать решение, рассматривать ли иск в ускоренном порядке (предполагает презентацию позиций сторон, после чего судья выносит решение на основании исследования фактов - кредитной документации) или идти по пути классического судебного процесса.

Как сообщалось, в октябре 2015 года после длившихся около полугода переговоров держатели 13 из 14 выпусков еврооблигаций Украины на общую сумму $14,36 млрд и EUR600 млн поддержали их реструктуризацию. Она предполагает обмен 80% суммы на новые еврооблигации с пролонгацией срока погашения на четыре года, 20% - на государственные дерривативы, выплаты по которым в 2021-2040 гг. будут зависеть от темпов роста ВВП страны.

Согласия не было получено лишь по евробондам на $3 млрд со сроком погашения 20 декабря 2015 года, выкупленным Россией на средства Фонда национального благосостояния в конце 2013 года. РФ отказалась обсуждать реструктуризацию на общих условиях, настаивая на суверенном, а не коммерческом, характере долга.

МВФ признал суверенный характер долга, но сохранил возможность продолжения финансирования Украины, несмотря на дефолт по этому долгу.

В декабре 2015 года украинское правительство ввело мораторий на выплату долга по указанным еврооблигациям. В итоге 17 февраля 2016 года трасти - The Law Debenture Trust Corporation PLC, действующей по указанию Российской Федерации - подала в Высокий суд Англии иск о взыскании задолженности с Украины. Интересы истца в суде представляет международная юридическая компания Norton Rose Fulbright.

Минфин Украины в этом производстве привлек Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan - ведущую международную юридическую фирму, специализирующуюся на представительстве в судах. В своих возражениях украинская сторона указала, что договор о заимствовании, заключенный в декабре 2013 года, является недействительным и не подлежит принудительному исполнению по ряду причин. Среди них: нарушение внутреннего законодательства и установленных украинскими нормативными актами процедур при выпуске еврооблигаций на $3 млрд, которые в дальнейшем были выкуплены Россией на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также давление со стороны РФ в течение всего 2013 года с целью не допустить заключения Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС.

В возражении также приводятся доказательства военного вторжения России на территорию Автономной Республики Крым и дальнейшей незаконной аннексии полуострова. Отдельно перечислены действия РФ, направленные на дестабилизацию ситуации на востоке Украины, факты поддержки в этом регионе сепаратистских лиц и военных действий.

Россия направила заявление о рассмотрении спора в упрощенном производстве 28 июля этого года. В настоящее время Украина ожидает от России ответных доказательств, которые должны быть представлены 4 ноября 2016 года - до того, как заявление о вынесении решения в порядке упрощенного производства начнет слушаться английским судом 17 января 2017 года.

В то же время Минфин Украины 7 октября представило английскому суду свой ответ на заявление Российской Федерации о вынесении решения по спору в порядке упрощенного производства, в котором с доказательствами настаивает на необходимости рассмотрения этого дела в полном процессе.