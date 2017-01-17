Порошенко рассчитывает на поступление очередного транша МВФ в ближайшие недели

Президент Украины Петр Порошенко ожидает, что очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ) Украина получит в ближайшие недели.

"Я уверен, что через несколько недель состоится заседание совета директоров МВФ, и мы должны получить его (транш – ИФ)", - сказал он в интервью телеканалу Bloomberg во время визита в Давос во вторник.

По его словам, Украина в конце 2016 года выполнила все условия для получения очередного транша. Президент отметил, что были сделаны шаги для стабилизации банковской системы, проведена национализация самого крупного украинского банка - ПриватБанка.

П.Порошенко также выразил уверенность, что Украина должна иметь эффективное сотрудничество с МВФ "и речь идет не только о деньгах: боле важным является месседж для инвесторов".