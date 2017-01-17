ПриватБанк тестирует во Львове пилотный проект электронных билетов в гортранспорте

ПриватБанк (Днепр) запустил первый в Украине пилотный проект оплаты проезда в городском транспорте с помощью электронного билета.

Как сообщила пресс-служба банка, с 17 января пассажиры львовского трамвая №8 могут оплачивать проезд смартфоном. Для этого необходимо загрузить на смартфон мобильное приложение Privat24 и сканировать QR-код, который изображен на специальных стикерах в трамвае или на остановке транспорта. Во время поездки оплаченный билет нужно будет "закомпостировать" прямо в смартфоне и предъявить кондуктору или контролеру.

"Мы начинаем внедрение в Украине технологии электронных билетов, которая удобна и понятна большинству пассажиров, а главное, идеальна с точки зрения безопасности. Преимущество технологии - в отсутствии значительных затрат на инфраструктуру и модернизацию городского транспорта", - цитируется в сообщении руководитель розничного бизнеса ПриватБанка Алексей Шабан.

Банк отмечает, что новая технология электронного билета в общественном транспорте может быть запущена в любом городе за один-два дня, так как не требует установки в транспорте дополнительного оборудования для считывания карт или верификации пассажиров. Городскому транспортному предприятию достаточно разместить стикеры с QR-кодом в салоне или на остановках транспорта и провести тренинги для контролеров по использованию нового вида билетов.

Как сообщалось, Верховная Рада 17 января 2017 года приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте".

Ожидается, что внедрение автоматизированной системы учета оплаты проезда обеспечит много экономических преимуществ. Электронный учет пассажиропотока на маршрутах общественного транспорта позволит оценить реальный оборот денежных средств и, соответственно, оценить обоснованность тарифов на перевозки и возможность обновления автопарка перевозчика. Кроме того, система обеспечит возможность удобной, быстрой оплаты и контроля проезда, а также сократит время задержки общественного транспорта на остановках. Это также позволит внедрять разнообразные гибкие тарифные системы.

Ранее и. о. заместителя мэра Днепра, советник министра инфраструктуры Украины Яника Мерило отмечала, что внедрение единого электронного проездного документа может обойтись украинским городам в сумму около EUR10-15 млн.

ПриватБанк основан в 1992 году. Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 31 марта 2016 года его крупнейшими акционерами являлись Геннадий Боголюбов (прямое участие- 33,2525%, опосредованное - 8,3244%) и Игорь Коломойский (прямое участие - 41,6572%, опосредованное - 8,3244%).

Согласно информации НБУ, на 1 октября 2016 года по размеру общих активов (271,837 млрд грн) банк являлся крупнейшим среди 100 действовавших в стране банков.

Правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка 18 декабря приняло решение о национализации финучреждения: государство получит 100% в капитале ПриватБанка, а объем эмиссии облигаций внутреннего госзайма для этих целей оценивается в пределах 116,8-148 млрд грн.