Экономика

13:00 17.01.2017

НБУ обещал стабилизировать ситуацию на валютном рынке, колебания гривни сезонны – Гройсман

Национальный банк Украины (НБУ) обещает стабилизировать ситуацию на валютном рынке, а колебания курса гривни являются сезонными, заверил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Я разговаривал вчера с главой Национального банка (Валерией Гонтаревой - ИФ), и она абсолютно четко убедила меня в том, что Национальный банк сделает все, чтобы избежать спекулятивных колебаний и стабилизировать ситуацию", - сказал премьер в ходе рабочей поездки в Чернигов во вторник.

По его словам, у Украины достаточно валютных резервов для того, чтобы стабилизировать ситуацию. В.Гройсман считает, что падение курса гривни связано с падением деловой активности в период праздников, а также с сезонными колебаниями курса валют.

Премьер подчеркнул, что повышение минимальной зарплаты не повлияло на курс, поскольку первые зарплаты, исходя из нового минимума, еще не выплачивались.

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