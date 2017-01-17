JKX в 2016 г. сократила среднесуточную добычу в Украине на 7,5%

Нефтегазовая компания JKX Oil&Gas Plc в 2016 году сократила среднесуточную добычу углеводородов в Украине на 7,5% (на 0,324 тыс. баррелей нефтяного эквивалента, boepd) – до 4,001 тыс. boepd, сообщила пресс-служба компании во вторник.

В то же время общая добыча JKX в минувшем году увеличилась на 12,1% (на 1,087 тыс. boepd) – до 10,083 тыс. boepd, в том числе российские активы компании продемонстрировали рост суточной добычи на 30,2% (на 1,412 тыс. boepd) – до 6,082 тыс. boepd.

Компания уточняет, что в декабре 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем среднесуточная добычу углеводородов в Украине сократилась на 6,2% (на 0,255 тыс. баррелей нефтяного эквивалента, boepd) – до 3,84 тыс. boepd.

В то же время общая добыча JKX за последний месяц минувшего года возросла на 2,1% (на 0,208 тыс. boepd) – до 9,954 тыс. boepd, в том числе российские активы компании продемонстрировали рост суточной добычи на 8,2% (на 0,463 тыс. boepd) – до 6,114 тыс. boepd.

"В Украине на объеме добычи газа негативно сказалось наличие гидратов в выкидных линиях вследствие холодной погоды", – поясняет JKX.

Группа указала, что продолжила реализацию плана разработки Руденковского месторождения. В частности, после успешного капитального ремонта скважина (NN47), расположенная в северной части месторождения, была протестирована на наличие газа и конденсата в интервале V-25 визейского пласта, на котором фокусируется весь план разработки месторождения. Начальный максимальный дебит скважины составляет 16,9 млн куб. футов газа в день и 668 boepd конденсата в сутки при использовании штуцера на 137/64 дюйма, с последующим снижением до 11,5 млн куб. футов газа и 255 boepd конденсата в течение 36 часов. По предварительным оценкам, залежи газа составляют 0,46 млрд куб. футов. Дополнительная информация будет предоставлена, как только стабилизируется темп добычи, говорится в сообщении.

Кроме того, настоящее время осуществляется газлифт на скважине NN16 для возобновления добычи и увеличения уровня отбора, добавляет JKX.

Группа также напоминает, что 21 декабря Верховная Рада приняла закон, который снизил ренту на добычу нефти с максимальных 45% до 29%, однако положение о сокращении ренты на добычу газа с максимальных 29% до 12% для новых скважин, которое было принято в первом чтении, было исключено из второго чтения и, следовательно, не было принято.

"Компания, по-прежнему, считает, что снижение налогов на добычу газа является необходимым шагом для привлечения в газовый сектор Украине инвесторов, которые, в свою очередь, помогут правительству достичь заявленную цель энергетической независимости. В 2017 году JKX продолжит работать с правительством и участниками рынка с целью снижения налогов на добычу газа и последующего увеличения инвестиций в данный сектор", – отмечено в сообщении JKX.

Как сообщалось, JKX в январе-июне 2016 года сократила убыток на 26,8% – до $10,1 млн по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Ее выручка за первое полугодие упала на 20,3% – до $35,4 млн. В Украине группа владеет "Полтавской газонефтяной компанией".

Крупнейшими акционерами JKX являются Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – 27,54% акций, Glengary Overseas Limited Александра Жукова – 11,45% акций, а также российская Proxima Capital Group – 19,92%.