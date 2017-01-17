Нацсовет по телерадиовещанию заверил Freedom House, что в вопросе телеканала "Дождь" действовал в рамках украинских законов и международных норм

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания в ответ на заявление вице-президента Freedom House по международным программам Роберта Германа относительно телеканала "Дождь" заявляет, что этот телеканал изъят из перечня программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины.

"Телеканал "Дождь" был внесен в этот перечень, однако службы Национального совета, которые постоянно проводят мониторинг как иностранных, так и отечественных вещателей, обнаружили несоответствие программного наполнения канала украинскому законодательству. Было зафиксировано распространение коммерческой рекламы, что является нарушением требований части девятой статьи 13 закона Украины "О рекламе", - сообщается на сайте Нацсовета.

Неоднократно также фиксировалось распространение в программах телеканала "Дождь" информации, не соответствующей требованиям части второй статьи 6 закона Украины "О телевидении и радиовещании" ("не допускается использование телерадиоорганизаций для призывов к развязыванию войны, агрессивным действиям или их пропаганды") и части первой 28 закона Украины "Об информации" ("информация не может быть использована для призывов к свержению конституционного строя, нарушению территориальной целостности Украины, пропаганды войны, насилия, жестокости, разжиганию межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершению террористических актов, посягательству на права и свободы человека").

Регуляторный орган дважды обращался к руководству компании с письмами, сообщив о необходимости устранения нарушений трансляции коммерческой рекламы (19 февраля и 10 мая 2016 года). Сначала компания ответила, что решает проблему, а 2 августа сообщила, что уже решила. Однако дальнейший мониторинг программ этого иностранного вещателя подтвердил, что нарушения продолжаются.

Кроме того, в сюжетах программ телеканала "Дождь" неоднократно транслировалась информация, свидетельствующая о непризнании государственных границ и посягательства на территориальную целостность Украины, в частности, в эфире и на сайте вещателя демонстрировалась карта, где Крым обозначается как часть территории Российской Федерации.

"Это решение украинского регулятора является правомерным как с правовой, так и с моральной точки зрения. (…) Принимая решение о телеканале "Дождь", Национальный совет руководствовался также статьей 28 Европейской конвенции о трансграничном телевидении, где, в частности, отмечается, что ни одно из положений Конвенции не мешает сторонам подписания применять более строгие и детальные правила по сравнению с теми, которые предусмотрены в документе", - подчеркивается в сообщении Нацсовета.

Регулятор также обратил внимание Р.Германа на то, что этот телеканал изъят из кабельных сетей Российской Федерации. "Чрезвычайно важной и положительной, на наш взгляд, стала бы поддержка международными организациями свободного распространения канала в собственной стране и обеспечения права российских зрителей на свободу слова и возможности получения альтернативных точек зрения на общественные события", - указали в Нацсовете.

Как сообщалось, 12 января Нацсовет по телевидению и радиовещанию обязал украинских провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала "Дождь".

Р.Герман считает, что запрет телеканала "Дождь" лишает украинцев доступа к независимому освещению событий в России и ограничивает выбор точки зрения.