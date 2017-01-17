Казахстан намерен снизить прогноз добычи нефти на 2017г на фоне договоренностей с ОПЕК

Министерство национальной экономики Казахстана в феврале планирует пересмотреть прогноз добычи нефти в 2017 году в сторону понижения, сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

"Мы, очевидно, будем его менять, в связи с тем, что было принято решение о понижении (страны ОПЕК и ряд государств, не входящих в картель, достигли договоренности о снижении добычи - ИФ-К). Но оно действует всего полгода. Соответственно, Казахстан оно не затрагивает в значительной степени. Если посмотреть, это менее 1% (от общего объема добычи нефти в Казахстане - ИФ-К)", - сказал он журналистам после заседания правительства в Астане во вторник.

Казахстан в 2017 году намерен добыть 79,5 млн тонн нефти. По итогам 2016 года в стране было добыто 65,6 млн тонн нефти.

"Мы сейчас уже разрабатываем (обновленный прогноз - ИФ-К), у нас цифры есть. Но формально мы будем его поднимать на уровень правительства и озвучивать уже в феврале", - добавил Т.Сулейменов.

Министр не уточнил, насколько сильно будет изменен прогноз годовой добычи, сославшись на совместную работу по данному вопросу с министерством энергетики. "Потому что (представители - ИФ-К) Минэнерго ведут эти переговоры и у них более четкое понимание, будет ли мораторий продлен", - сказал глава Минэкономики.

Вместе с тем, прогноз на 2017 год ряда социально-экономических показателей, включая ВВП, планируется пересмотреть в сторону увеличения.

"Насколько - я пока не скажу. Цифры пока имеют только предварительный характер. Те цифры, которые у нас есть сейчас, подсказывают повышение. (Повышение цен на нефть - ИФ-К) конечно, один из ключевых факторов, но, тем не менее, мы закладываем влияние программ, которые у нас реализуются. Это влияние тоже будет учтено - и по сельскому хозяйству, и по строительному сектору, и по обрабатывающему", - отметил Т.Сулейменов.

Как сообщалось ранее, 10 декабря 2016 года состоялось министерское заседание стран ОПЕК и стран, не входящих в картель. По итогам встречи страны подписали соглашение о согласованном снижении объемов добычи нефти. Сокращение добычи для стран ОПЕК составит порядка 1,2 млн баррелей в сутки, что соответствует уровню добычи в 32,5 млн баррелей в сутки. Страны, не входящие в ОПЕК, снизят объемы добычи нефти на 558 тыс. баррелей в сутки.

Согласно принятому решению, сокращение добычи нефти будет рассчитываться от объемов добычи в октябре 2016 года. При этом для Казахстана, в связи с возобновлением коммерческой добычи нефти на месторождении Кашаган, будет рассчитываться снижение от уровня ноября 2016 года. Добыча в ноябре составила 1,7 млн баррелей в сутки. Республика согласилась снизить добычу на 20 тыс. баррелей в сутки. В последующие полгода Казахстан намерен держать среднемесячную добычу на уровне 1,68 млн баррелей в сутки.

Снижение на 20 тыс. баррелей будет достигнуто за счет сокращения добычи на месторождениях Актюбинской, Кызылординской, а также ряда месторождений Мангистауской областей. Сокращение не затронет такие крупные проекты, как Северо-Каспийский проект (Кашаган), Тенгизский и Карачаганакский.

ВВП Казахстана в 2016 году, по предварительным данным, вырос на 1%. Инфляция составила 8,5%. Официальный прогноз роста экономики на 2017 год - 1,9%, инфляции - 6-8%.