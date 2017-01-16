Wizz Air вместе с аэропортом "Львов" расскажет о своих планах расширения в Украине

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air может на днях объявить о возвращении в международный аэропорт "Львов", рейсы из которого она прекратила с 20 апреля 2015 года.

"Во время мероприятия спикеры – главный корпоративный директор Wizz Air Оуэна Джонса и генеральный директор Международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого – расскажут о планах Wizz Air по дальнейшему расширению деятельности авиакомпании на украинском рынке", – говорится в анонсе компании о проведении утром 18 января в Киеве пресс-конференции.

Как сообщалось, созданная в 2004 года и использующая самолеты Airbus-320 бюджетная авиакомпания Wizz Air начала полеты из Украины и внутри страны (в том числе из Киева во Львов) в 2008 году, открыв "дочку" "Визз Эйр Украина". К осени 2013 года в дополнение к базе в Киеве была открыта база в Донецке, флот компании увеличился до 4 самолетов, и она объявила о планах в апреле 2014 года открыть львовскую базу еще с одним таким воздушным судном.

Однако в связи с событиями в Украине в апреле 2014 года Wizz Air отказалась от этих планов, закрыла базу в Донецке, а спустя год сообщила о прекращении полетов "Визз Эйр Украина", уходе из Львова, существенном сокращении маршрутной сетки и переводе ее на обслуживание Wizz Air Hungary. В частности, из Львова были прекращены полеты в Милан, Неаполь и Венецию. Флот компании в Украине было сокращен до одного самолета на базе в аэропорту "Киев" ("Жуляны").

В июле 2017 года гендиректор аэропорта "Львов" Т.Романовская сообщила о возможности восстановления полетов Wizz Air из этого города в Венецию, Милан, Дортмунд, Мемминген компанией Wizz Air Hungary уже с конца октября, а также о ведущихся переговорах с ее конкурентом – крупнейшим европейским бюджетным перевозчиком Ryanair.

В декабре Wizz Air заявила об увеличении парка самолетов в Киеве до двух с августа 2017 года.

Позднее компания отметила, что выставила на продажу в 2017 году 750 тыс. мест на киевские маршруты, что на 64% больше по сравнению с предыдущим годом. По ее данным, в 2016 году она перевезла в/из Украины более 418 тыс. пассажиров. В настоящее время Wizz Air в Украине в общей сложности осуществляет перелеты из Киева в восемь стран по 16 маршрутам.

Wizz Air, крупнейший лоу-кост перевозчик в Центральной и Восточной Европе, предлагает рейсы по более чем 480 маршрутам с 27 баз, соединяя 133 направления в 40 странах. Флот авиакомпании состоит из 63 самолетов Airbus-320 и 11 A321. С 2019 года начнется поставка 110 А-321 и уменьшение поставок А-320. Персонал компании насчитывает около 3 тыс. сотрудников. Акции Wizz Air котируются на Лондонской фондовой бирже.

Международный аэропорт "Львов" им. Данилы Галицкого расположен в 6 км на юг от центра города. Новый аэровокзальный комплекс, построенный к Евро-2012, введен в эксплуатацию 12 апреля 2012 года. Новый терминал общей площадью 39 тыс. кв. м имеет девять выходов на посадку, 28 стоек регистрации, два киоска саморегистрации, 18 пунктов прохождения паспортного контроля и 12 пунктов прохождения на предмет авиационной безопасности.