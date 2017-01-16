В Раде работают над упрощением снятия с учета плательщиков ЕСВ

Для максимального упрощения снятия с учета плательщиков единого социального взноса (ЕСВ) в Верховной Раде в настоящее время ведется работа над изменениями к соответствующему приказу Министерства финансов, сообщает народный депутат фракции БПП, глава Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

"Сейчас активно нарабатываем изменения к приказу Министерства финансов №1162 с тем, чтобы максимально упростить снятие с учета плательщиков единого взноса. То есть те, кто зарегистрировал прекращение деятельности в декабре - январе, не будут платить ЕСВ за январь и в дальнейших периодах", - написала Н.Южанина на своей странице в соцсети Facebook.

При этом она посоветовала прекратить предпринимательскую деятельность лицам, находящимся на общей системе налогообложения, которые в настоящее время не осуществляют деятельность, но с 1 января также вынуждены платить ЕСВ. "Если ваш бизнес не активный, а ежемесячная уплата 704 гривен бьет по карманам, обратитесь к госрегистратору о прекращении деятельности. Ведь стоит помнить, что бизнес - это прежде всего деятельность, которая осуществляется с целью получения прибыли с соответствующей уплатой налогов и сборов", - написала председатель комитета.

Н.Южанина напомнила, что с 1 января 2017 года для плательщиков единого налога первой группы нагрузка выросла на 22,2 грн, второй группы - на 364,4 грн. "Но не следует забывать прямую норму Налогового кодекса о том, что до 20% от минимальной зарплаты означает, что могут быть установлены и меньшие ставки. Здесь все зависит от решений органов местного самоуправления", - написала парламентарий.

"Наиболее ощутимым для предпринимателей является увеличение минимального размера ЕСВ, который, как все-таки социальный платеж, не мог не подтянуться до двукратного повышения социальных стандартов. Это именно те 704 гривни человеческих инвестиций, которые в будущем дадут право на выплату пенсии из Пенсионного фонда", - подчеркнула Н.Южанина.

Как сообщалось, глава парламентского комитета по вопросам промполитики и предпринимательства Виктор Галасюк из фракции "Радикальной партии" и глава этой фракции Олег Ляшко зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №5633 о трехмесячной отсрочке уплаты введенного с 1 января ЕСВ для не получающих доходов ("спящих") физлиц-предпринимателей на прекращение такой деятельности.

Авторы законопроекта указывают, что из-за позднего принятия поправок в Налоговый кодекс у "спящих" ФОП и самозанятых лиц было всего четыре дня, чтобы с нового года избежать уплаты ЕСВ в размере 704 грн ежемесячно, что спровоцировало массовые очереди у госрегистраторов и повысило уровень социальной напряженности.

Государственная фискальная служба под вечер 30 декабря 2016 года распространила разъяснение, что "спящие" ФОП должны будут заплатить ЕСВ за период с начала года до дня госрегистрации прекращения предпринимательской деятельности.

По данным экс-главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили, за неделю до Нового года были закрыты 10,85 тыс. ФОП, а к 6 января их число выросло до 128 тыс.