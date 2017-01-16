Курс гривни на межбанке в понедельник укрепился до 27,55 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник укрепился до 27,55 грн/$1 с 27,7 грн/$1 по завершению торгов в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 27,5 -27,6 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе в понедельник продал $38,7 млн по курсу до 27,7 грн/$1, что удовлетворило 73,4% заявленного спроса. На аукцион были поданы заявки на $52,7 млн по курсу от 27,35 грн/$1 до 27,7505 грн/$1. Цена отсечения была установлена на уровне 27,7 грн/$1, средневзвешенный курс аукциона составил 27,718 грн/$1.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 27,7215 грн/$1 с 27,6692 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил $201,66 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $301,22 млн.