Экономика

17:40 16.01.2017

ЕК выделила Украине EUR3 млн на приведение системы сертификации продукции украинской авиаотрасли в соответствие с евронормами

Государственная авиациационная служба подписала с Европейской Комиссией соглашение, согласно которому Украина обязуется привести в соответствие с европейской системой сертификации продукции украинской авиаотрасли, на что Еврокомиссией будет выделено EUR3 млн.

"Мы хотим, чтобы все наши сертификационные нормы соответствовали нормам ЕС. Соглашение предусматривает реализацию этих целей в течение пяти лет. Возможно, мы закончим раньше", - сказал журналистам заместитель министра инфраструктуры по европейской интеграции Виктор Довгань.

По его словам, подписание этого соглашения приведет к признанию ЕС украинских сертификатов, в первую очередь для продукции ГП "Антонов", а также других предприятий.

ВАЖНОЕ

Проекта меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ пока нет – Грынив

Wizz Air вместе с аэропортом "Львов" расскажет о своих планах расширения в Украине

Суд Англии приступит к рассмотрению иска РФ против Украины по долгу на $3 млрд во вторник в 12:30 кв

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в ноябре-2016 сократилось до $235,5 млн

"ЛЭО" через неделю планирует отключить бюджетные учреждения области из-за долгов

ПОСЛЕДНЕЕ

Цены на нефть стабильны в понедельник

Toyota отзовет 15,9 тыс. автомобилей Lexus в Китае

В Раде работают над упрощением снятия с учета плательщиков ЕСВ

Суд Англии назначил заседание по запросу "Метинвеста" о созыве собраний кредиторов на 17 января

Курс гривни на межбанке в понедельник укрепился до 27,55 грн/$1

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/64688/shah-i-mat-2012/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
вакансии в ровно
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА