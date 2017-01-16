ЕК выделила Украине EUR3 млн на приведение системы сертификации продукции украинской авиаотрасли в соответствие с евронормами

Государственная авиациационная служба подписала с Европейской Комиссией соглашение, согласно которому Украина обязуется привести в соответствие с европейской системой сертификации продукции украинской авиаотрасли, на что Еврокомиссией будет выделено EUR3 млн.

"Мы хотим, чтобы все наши сертификационные нормы соответствовали нормам ЕС. Соглашение предусматривает реализацию этих целей в течение пяти лет. Возможно, мы закончим раньше", - сказал журналистам заместитель министра инфраструктуры по европейской интеграции Виктор Довгань.

По его словам, подписание этого соглашения приведет к признанию ЕС украинских сертификатов, в первую очередь для продукции ГП "Антонов", а также других предприятий.