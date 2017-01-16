Финансовые ресурсы Фонда гарантирования в 2016 году выросли на 8,7%

Финансовые ресурсы Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в 2016 году выросли на 1,232 млрд грн, или на 8,7%, до 15,316 млрд грн, сообщил ФГВФЛ на веб-сайте.

Согласно сообщению, в декабре-2016 объем финансовых ресурсов вырос в два раза.

ФГВФЛ уточняет, что его участниками на 1 декабря 2016 года являлись 100 банков (месяцем ранее – 101 банк), тогда как их количество на 1 января-2016 составляло 118.

Как сообщалось, НБУ с 2014 года вывел с рынка более 80 неплатежеспособных банка.

Кабинет министров Украины в конце декабря-2016 выделил ФГВФЛ кредит на сумму 7,941 млрд грн.