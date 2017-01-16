Новые руководители аэропорта "Борисполь" и Мариупольского порта будут назначены в январе

Победители конкурсов на должности руководителей государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) и госпредприятия " Мариупольский морской торговый порт" (ММТП, Донецкая обл.) могут быть назначены Кабинетом министров в январе, считает министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Я надеюсь, что они будут назначены Кабинетом министров в январе. Технически это абсолютно осуществимо", - рассказал министр в ходе пресс-конференции в понедельник.

Как сообщалось, в декабре правительственный комитет по назначениям отобрал для назначения на должность генерального директора госпредприятия "Международный аэропорт " Борисполь" (Киев), крупнейшего аэропорта страны, экс-заместителя министра транспорта Украины Павла Рябикина. На должность руководителя Мариупольского порта была отобрана кандидатура действующего директора предприятия Александра Олейника.