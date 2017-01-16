"ЛЭО" через неделю планирует отключить бюджетные учреждения области из-за долгов

ООО "Луганское энергетическое объединение" с 23 января 2017 года начнет отключать от электроснабжения бюджетные организации и учреждения Луганской области из-за долга более 13,5 млн грн, сообщила пресс-служба компании.

В облэнерго отмечают, что в условиях ограниченного финансового потока предприятие не может долго ждать оплаты за поставленную электроэнергию. Эти средства должны направляться на обеспечение ремонтно-восстановительных работ, проведение аварийно-восстановительных работ на линиях боевых действий и др.

Причиной отключений облэнерго называет несовершенство постановления Кабинета министров Украины №447 от 6 июля 2016 года, которое было принято для урегулирования вопроса расчетов "ЛЭО" и Госказначейства. В частности, в документе отсутствует подробный механизм погашения задолженности бюджетных учреждений за услуги по компенсации перетоков реактивной электроэнергии, штрафов, пени и другие дополнительные услуги (технический осмотра средств учета, пломбирование и пр.).

По данным пресс-службы проект изменений в постановление №447 сейчас находится на согласовании с Минэнергоугля, НКРЭКУ и казначейской службе. В ноябре 2016 года "ЛЭО" уже проводило отключения бюджетников, но по просьбам чиновников согласилось подождать несколько недель.

"В то же время, "ЛЭО" сейчас переживает крайне трудный экономический период, поэтому уже не имеет никаких возможностей бесконечно ожидать, пока вышеуказанные ведомства закончат рассмотрение и согласование данного проекта", - отмечают в компании.

По состоянию на 1 января 2017 года долг потребителей перед "ЛЭО" составляет около 5,4 млрд грн, из них около 4,9 млрд грн приходится на потребителей с неконтролируемой территории (НКТ). Долг облэнерго перед ГП "Энергорынок" составляет около 4,7 млрд грн.

"ЛЭО" входит в группу компаний "Энергетический стандарт" Константина Григоришина, осуществляет деятельность в Луганской области.